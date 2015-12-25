أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الأوقاف: غياب قواعد بناء المساجد والتعيين كان أسوأ فساد أصاب الوزارة

Google+ Print
وزير الأوقاف: غياب قواعد بناء المساجد والتعيين كان أسوأ فساد أصاب الوزارة وزير الأوقاف: غياب قواعد بناء المساجد والتعيين كان أسوأ فساد أصاب الوزارة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما كان يتبع فى السابق من بناء مساجد وتعيين عمال لها وأئمة دون قواعد أو أسس كان أسوأ فساد أصاب الوزارة.

وأضاف فى مناقشة دارت مع عدد من نواب المحافظة خلال لقائهم على هامش زيارته لمحافظة الشرقية اليوم، أنه منذ توليه منصبه ويحريص كل الحرص على اختيار الأئمة والعاملين بالوزارة بشفافية كاملة ومن خلال أسس وقواعد سليمة من شأنها فرز قيادات جيدة، لافتا إلى أن جميع نتائج الاختبارات يتم إعلانها بموقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف وزير الأوقاف، أن هذا العام تم تخصيص بناء 1135 مسجدا على مستوى الجمهورية، منهم 66 بالشرقية، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يحدث فى تاريخ الوزارة، وأن تكلفة المسجد تتراوح ما بين نصف مليون ومليون ونصف، وهى خطة تحتاج بحد أدنى لأكثر من 800 مليون جينه.

اليوم السابع -12 -2015

وتوجه وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ الشرقية لأداء شعائر صلاة الجمعة من مسجد دار الرحمن من بقرية الصورة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

اليوم السابع -12 -2015

وحضر لأداء صلاة الجمعة، الشريف السيد محمود الشريف، واللواء مصطفى صلاح الدين حكمدار شمال الشرقية، واللواء سامى عبد الله مساعد مدير الأمن لشمال الشرقية، بالإضافة إلى العميد شهاب محمد فوزى مأمور مركز شرطة كفر صقر، واللواء محمد عاصى مساعد مدير الأمن لفرقة شمال الشرقية، والشيخ مجدى بدران وكيل الأوقاف بالشرقية، والشيخ محمد المراعى وكيل المشيخة الصوفية بالشرقية، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية والأمنية وأعضاء البرلمان.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365