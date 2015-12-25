وزير الأوقاف: غياب قواعد بناء المساجد والتعيين كان أسوأ فساد أصاب الوزارة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما كان يتبع فى السابق من بناء مساجد وتعيين عمال لها وأئمة دون قواعد أو أسس كان أسوأ فساد أصاب الوزارة.

وأضاف فى مناقشة دارت مع عدد من نواب المحافظة خلال لقائهم على هامش زيارته لمحافظة الشرقية اليوم، أنه منذ توليه منصبه ويحريص كل الحرص على اختيار الأئمة والعاملين بالوزارة بشفافية كاملة ومن خلال أسس وقواعد سليمة من شأنها فرز قيادات جيدة، لافتا إلى أن جميع نتائج الاختبارات يتم إعلانها بموقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وأضاف وزير الأوقاف، أن هذا العام تم تخصيص بناء 1135 مسجدا على مستوى الجمهورية، منهم 66 بالشرقية، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يحدث فى تاريخ الوزارة، وأن تكلفة المسجد تتراوح ما بين نصف مليون ومليون ونصف، وهى خطة تحتاج بحد أدنى لأكثر من 800 مليون جينه.

وتوجه وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ الشرقية لأداء شعائر صلاة الجمعة من مسجد دار الرحمن من بقرية الصورة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وحضر لأداء صلاة الجمعة، الشريف السيد محمود الشريف، واللواء مصطفى صلاح الدين حكمدار شمال الشرقية، واللواء سامى عبد الله مساعد مدير الأمن لشمال الشرقية، بالإضافة إلى العميد شهاب محمد فوزى مأمور مركز شرطة كفر صقر، واللواء محمد عاصى مساعد مدير الأمن لفرقة شمال الشرقية، والشيخ مجدى بدران وكيل الأوقاف بالشرقية، والشيخ محمد المراعى وكيل المشيخة الصوفية بالشرقية، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية والأمنية وأعضاء البرلمان.



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