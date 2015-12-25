ميدو يهاجم كانافارو: صلاح أفضل لاعبي روما

هاجم أحمد حسام "ميدو" مهاجم روما السابق فابيو كانافارو أحد أيقونات الكرة الإيطالية وأفضل لاعبي العالم سنة 2006 بسبب انتقاد الأخير لمحمد صلاح نجم الكرة المصرية.

كانافارو صرح بأن محمد صلاح من اللاعبين الذين أحبطوه في 2015 بحسب ما ذكرته صحيفة كوريرو ديللو سبورت.

وأوضح فابيو كانافارو مدافع إنتر ويوفنتوس وبارما الأسبق والمدير الفني للنصر السعودي "صلاح مستواه في فيورنتينا جعلني أنتظر منه أكثر كثيرا مما يقدمه حاليا مع روما".

ميدو

ورد ميدو "صلاح أفضل لاعبي روما قبل إصابته. والدليل أن الفريق مستواه هبط فور إصابته هو وجيرفينيو".

وتابع "لو حقيقي كانافارو قال كده يبقى راجل خايب وبيفكر في حاجات غير الكورة!".

وأضاف "بعض اللاعبين يحتاجون لسنة كاملة حتى ينسجمون مع فريقهم الجديد. زين الدين زيدان احتاج لعام حتى يتألق مع يوفنتوس وصلاح تألق بعد 3 أشهر من التوقيع لروما".

وأتم "لهذا أعتقد أن التصريح غريب جدا".