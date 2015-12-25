المرصد السورى: فصائل المعارضة تتقدم صوب سد "تشرين" بشمال سوريا

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن تحالفاً لفصائل المعارضة السورية من عرب وأكراد سوريا تدعمه الولايات المتحدة، تقدم صوب سد (تشرين) فى شمال سوريا كان يسيطر عليه تنظيم "داعش" وذلك خلال هجوم يستهدف استعادة الرقة (معقل التنظيم).

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المرصد قوله إن ما يسمى بـ (قوات سوريا الديمقراطية) الذى يضم وحدات حماية الشعب الكردية، وتحالفاً لقبائل عربية، أصبحت على بعد 20 كيلومتراً من سد (تشرين)، وهو واحد من ثلاثة سدود كبرى على نهر الفرات، مشيرا إلى تمكن هذه الفصائل من استعادة عدة قرى منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهى قرى "الصهاريج وعبيدات والمنسية ".

وكان المرصد السورى توقع - أمس - مغادرة المئات من عائلات عناصر تنظيم "داعش" وبعض المقاتلين المصابين لمناطق تسيطر عليها المعارضة فى جنوب دمشق بموجب اتفاق بين النظام و"داعش"، فيما تستكمل خطوات تنفيذ اتفاق الوعر فى حمص.

وقال المرصد إنه سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق، ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة.

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