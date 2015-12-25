القوى العاملة: فتح باب التقديم لفرص عمل بالسودان براتب من 400 إلى 1000 دولار

أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أنه تم توفير فرص عمل بالسودان براتب شهرى يتراوح بين 400 دولار إلى 1000 دولار، مضيفا أن الوزارة تستقبل الطلبات بدءا من بعد غد الأحد.

واكد وزير القوى القوى العاملة فى بيان لها اليوم الجمعة،أن الوزارة سوف تبدأ من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع ، في قبول طلبات راغبي العمل بالعاصمة السودانية الخرطوم، علي 3 مهن فني طباعة ، ومصمم، ومساعد فني طباعة، ويفضل المتزوجون، ويسهم صاحب العمل بنصف القيمة الايجارية ، أما العازب فيتم توفير سكن مناسب ومكيف.

وأوضح أنه يشترط في المتقدم لمهنة فنى طباعة أن يكون له خبرة بماكينات الـ GTO ، والسن من 30 إلي 35 عاما، ويكون من خريجي معاهد الطباعة المتخصصة ، أو الحاصلون علي ثانوية عامة أو ما يعادلها بالإضافة إلي شهادة قياس مهارة ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، والحد الأدني للراتب 1000 دولار .

وأكد بيان الوزارة أنه يشترط في المصمم (IndoorDesigner) أن يتقن استخدام الفوتو شوب (PhotoShop)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع عرض أعمال سابقة له، والسن من 30 إلي 35 عاما،ويكون من خريجي كليات أو معاهد الفنون التطبيقية ، أو الجميلة ، أو معهد الدونبوسكو قسم طباعة ، أو دبلوم صنايع قسم زخرفة ، حاصل علي دورات معتمدة في الفوتو شوب ، والحد الأدني للراتب 600 دولار ، أما مساعد فنى طباعة ، فيشترط يكون السن من 25 إلي 30 سنة ، وملم بالقراءة والكتابة ، وله خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الطباعة ، وملم بإستخدام المقص المطبعي، والحد الأدني للراتب 500 دولار.

كما كشف الوزير عن شروط وظروف العمل لجميع المهن ، مشيرا إلي أنه سيتم توقيع عقد اختبار لمدة 3 شهور يليه عقد سنوي ، ويعاد تقييم الراتب بنهاية فترة الاختبار ، علي ألا يقل عن الحد الأدني ، وساعات العمل اليومي 8 ساعات يتخللها ساعة راحة ، ولمدة 6 أيام اسبوعيا، وفي حالة العمل بعد ساعات العمل الأساسية ، يحتسب أجر الساعة ، بساعة ونصف الساعة ، فضلا عن توفير وجبة غذاء، وحوافز شهية علي الانتاج للطلبات المفاجئة، ونسبة من الأرباح السنوية.

وأضاف وزير القوى العاملة ، أنه سيتم التأمين علي العامل بعد انقضاء فترة الاختبار ووفقا للقانين المعمول بها في السودان، فضلا عن منحه إجازة شهر مدفوع الأجر بعد فترة عمل لا تقل عن 11 شهرا، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل عام شريطة أن تكون فترة العمل لا تقل معن 3 سنوات، ويتحمل صاحب العمل نفقات العلاج والمرتب في حالة إصابات العمل ، فضلا عنه تذكرة إياب إلي السودان ، والعودة عند انتهاء عقد العمل ، وتذكرة ذهاب وعودة سنوية عند تجديد عقد العمل.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع ، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، مرفقا بها السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل الدراسى والخبرة ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفيه للشروط المذكورة ، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

>