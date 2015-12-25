تشديدات الإجراءات الأمنية بمحيط كنيسة شمال سيناء للاحتفال بعيد الميلاد

شددت قوات أمن شمال سيناء، إجراءات تأمين كنيسة شمال سيناء، فى مدينة العريش، والمقرر أن يقام بها احتفالات عيد الميلاد.

وقال مصدر أمنى إنه تم اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة حول مقر الكنيسة الرئيسى الكائن فى حى ضاحية السلام شرق العريش، وتأمين مقرات كنسية وسط العريش وحى المساعيد.

وأوضح المصدر أن التأمين تضمن نشر قوات أمنية، وفرض حراسات مشددة، وإغلاق الشوارع المحيطة، ونشر عناصر تأمين سرية، وكاميرات مراقبة وفرق كشف عن المفرقعات.

وأشار مصدر كنسى إلى أن الاحتفالات ستجرى فى موعدها المقرر.