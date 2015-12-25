استنفار أمنى أمام الكنائس ومنطقة السخنة والمدخل الجنوبى لقناة السويس

أعلنت مديرية أمن السويس، حالة الاستنفار الأمنى الكامل أمام الكنائس والمناطقة الحيوية، والمدخل الجنوبى للقناة، ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة السخنة، وأمام القرى السياحية وشركات البترول، كإجراء احترازى قبل احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قوات الأمن متمركزة بجميع المناطق الحيوية وأمام المنشآت الحكومية والكنائس لتأمينها، وإن الأوضاع الأمنية بالمحافظة مستقرة.

وأضاف أن عمليات التأمين لمحافظة السويس شملت قيام قوات الشرطة ومباحث مديرية أمن السويس بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بحملة تمشيط أمنى واسع لطرق العين السخنة والسويس- القاهرة وجبال عتاقة والمناطق شرق قناة السويس.

وتابع أن مباحث مديرية أمن السويس راجعت بيانات المتواجدين بالشقق المفروشة والمنشآت الفندقية بالسويس والعين السخنة.