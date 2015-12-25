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التوصل لعلاج جينى لمرض فقر الدم المنجلى لدى الأطفال

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التوصل لعلاج جينى لمرض فقر الدم المنجلى لدى الأطفال التوصل لعلاج جينى لمرض فقر الدم المنجلى لدى الأطفال
توصل فريق من أطباء الأطفال الفرنسيين برئاسة الدكتورة "مارينا كافازانا" فى مستشفى "نيكر" الفرنسية للأطفال إلى علاج جينى للمرض الوراثى الشائع فى الأشخاص ذوى البشرة الملونة فى جنوب إيطاليا وشمال إفريقيا واليونان والشرق الأوسط والذى يعرف باسم "فقر الدم المنجلى" الذى يصيب الأطفال فى المرحلة العمرية من 12 -18 شهرا، ويتميز بالشحوب وتضخم الكبد والطحال وآلام فى البطن، إضافة إلى الالتهابات المتكررة فى الجهاز التنفسى والتشنجات والغيبوبة.

وقد تمكن العلاج الجينى من إنتاج "هيموجلوبين" طبيعى مما يساعد المريض على التخلص من عمليات نقل الدم الشهرى والآلام المبرحة وسد الأوعية الدموية الصغيرة.

ويعطى هذا العلاج أملا فى عملية زرع النخاع لعلاج هذا المرض الوراثى فى الدم والذى يصيب 50 مليون شخص فى العالم ونحو 30 ألف مريض فى فرنسا.

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مصر 365