فلسطينون يغادرون غزة لصلاة الجمعة بالأقصى وإصابة 3 فى مواجهات برام الله

>توجه نحو مائتى فلسطينى من قطاع غزة صباح اليوم إلى القدس المحتلة عبر معبر "إيرز" (بيت حانون) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 200 مواطن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما غادروا غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذى يعمل بشكل جزئى اليوم الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سمحت فى أكتوبر 2014 بعد الحرب على غزة لسكان القطاع من كبار السن بالتوجه إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم.

ويعمل معبر "ايرز" المخصص لعبور الأفراد بشكل جزئى اليوم الجمعة للحالات الإنسانية فقط وتغلقه سلطات الاحتلال غدا السبت، من ناحية أخرى أصيب 3 من شباب مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الجمعة حينما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلى المخيم.

وقال شهود عيان بالمخيم إن قوات الاحتلال حاصرت المخيم بعد الانتشار فى جميع الأماكن والمداخل، مشيرين إلى أن المواجهات اندلعت بين شباب المخيم وقوات الاحتلال والتى قامت بإطلاق الرصاص الحى بكثافة تجاه الشباب والمواطنين.

وأضافوا أنه نتيجة لشد المواجهات أصيب عدد من الشباب، فيما منعت قوات الاحتلال دخول سيارات الإسعاف من أجل تقديم العلاج للمصابين، يشار إلى أن مخيم قلنديا شهد أمس استشهاد 2 من شبابه بعد إطلاق النار من الاحتلال.

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