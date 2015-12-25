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مدير أمن الشرقية الجديد: التهديدات لن تخيفنا وأى خروج عن القانون سيواجه بالقانون

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مدير أمن الشرقية الجديد: التهديدات لن تخيفنا وأى خروج عن القانون سيواجه بالقانون مدير أمن الشرقية الجديد: التهديدات لن تخيفنا وأى خروج عن القانون سيواجه بالقانون
قال اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، فى أول تصريح لـ"اليوم السابع" إن أمن المواطن الشرقاوى خط أحمر، وإنه سيراجع خطة العمل من أجل تحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط للشارع الشرقاوى، وأن أى خروج عن القانون سيتعامل معه بالقانون.

وأكد مدير أمن الشرقية أن جميع المنشآت الشرطية والحيوية الهامة مؤمنة بشكل كامل، وأن أى خروج عن القانون فى ذكرى ثورة 25 يناير سيتم مواجهته بالقانون، وأن رجال الشرطة فى حالة انتشار دائم بأماكن التجمعات بالشوارع ومحيط ديوان المحافظة والبنوك ومكاتب الصرافة ومحطات الكهرباء والكنائس ودور العبادة، وسيتم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة وتأمين الطرق الرئسية.

اليوم السابع -12 -2015

وأشار اللواء حسن سيف إلى أنه سيتم مراجعة خطة العمل بالمرور، بحيث يشعر المواطن الشرقاوى بإيجابية المرور بالشارع، من خلال الحملات اليومية المكثفة بمختلف المراكز وليس بالزقازيق فقط، لأن محافظة الشرقية تتمثل فى 24 مركزا وليس مدينة الزقازيق، قائلا:"هدفنا التعامل مع المواطنين بالشارع باحترام، والأيام القادمة ستشهد حملات مكثفة على الطرق لضبط السيارات المخالفة وبصفة خاصة سيارات النقل التى تحمل الأطفال للعمل بالمزارع لحمايتهم من الطرق ومخاطرها، فضلا عن تفعيل عمل الردار وضبط المخالفين.

اليوم السابع -12 -2015

وعن حادث محاولة قتل الدكتور عبد الحكيم رئيس جامعة الزقازيق، قال إن هناك فريق بحث جنائى على أعلى مستوي يتابع التحقيقات فى الواقعة، وسيتم إعلان ما توصلنا إليه من جهود فى حينه وفور الانتهاء من التحقيقات حرصا على سريتها، وأن تهديدات الجماعة الإرهابية لن خيفنا، ولن تثنى رجال الشرطة البواسل عن تأدية واجبهم الشرطى، والتضحية بكل غالى، وخاصة أن رصيد جماعة الإخوان فى الشارع تراجع والجميع يأمل باستقرار ويساند رجال الشرطة والقوات المسلحة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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