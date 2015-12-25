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وزير النقل يقرر إعادة استئناف رحلات قطار السويس بعد تحميل المتهمين فاتورة التخريب

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وزير النقل يقرر إعادة استئناف رحلات قطار السويس بعد تحميل المتهمين فاتورة التخريب وزير النقل يقرر إعادة استئناف رحلات قطار السويس بعد تحميل المتهمين فاتورة التخريب
أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وافق على تشغيل قطار السويس الاسماعيلية اعتبارا من غدا السبت بعد ان ألقت الشرطة القبض على المخربين وأمرت النيابة بحبسهم 4 أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحميلهم 31 ألف جنية تكاليف إصلاح القطار.
>وأشار إبراهيم، فى بيان اليوم إلى موافقة وزير النقل على إعادة تشغيل القطار المتوقف منذ 4 أيام جاءت بعد اطمئنانه لحصول الدولة على حقها من المخربين وأيضا توفير مسار آمن للقطار والركاب.

وأضاف إبراهيم ان رؤية الجيوشي هي عدم تحمل خزينة الدولة أي تكاليف مالية لأعمال التخريب بل يتحملها من قام بها بدلا من اضطراره لرفع سعر تذكرة القطار الذي تعرض للتخريب حتى يحصل على قيمة اصلاحه.

ومن جانبه قال المهندس احمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد ان الهيئة تنفق سنويا 5 مليون جنيها على شراء زجاج القطارات فقط حوالي 35 ألف لوح زجاج يتعرض للتخريب

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مصر 365