تقرير - تشيلسي سيدفع جزء من راتب مورينيو إذا انتقل ليونايتد

أكد مصدر مسؤول في فريق الإنتاج الحربي أن النادي قرر فسخ التعاقد مع محمد زيدان صانع ألعاب الفريق.

وكان الإنتاج قد ضم زيدان لمدة موسم في صفقة انتقال حر ويحصل على مليون جنيه مطلع الموسم الجاري ولعب ثلاث مباريات لمدة 105 دقيقة فقط من إجمالي تسع مباريات.

وقال مصدر في الإنتاج الحربي لـ FilGoal.com يوم الخميس: "حاولنا مساعدة زيدان لكنه لا يساعد نفسه. قررنا فسخ التعاقد وسنخطره بذلك خلال أيام".

وأضاف "اللاعب يتقاضى راتبا كبيرا لكنه يركز في أعماله الخاصة بعيدا عن كرة القدم.. هو يختم حياته الكروية".

ولعب زيدان في أندية الدنمارك منذ 2000 ومنها إلى ألمانيا وتدرج في المستوى حتى وصل إلى بروسيا دورتموند وخاض تجربة في بني ياس الإماراتي قبل العودة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه.