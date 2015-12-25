تقرير - بعد يونايتد وأرسنال وتوتنام.. ريال مدريد يستهدف رياض محرز

(إفي): قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس أن الجزائري رياض محرز، لاعب الوسط المهاجم بفريق ليستر سيتي الإنجليزي، يعد محط اهتمام نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لجناحه، خيسي رودريجيز.

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" اليومية عبر موقعها الالكتروني أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يضع نصب أعينه أحد لاعبي ليستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، وبشكل خاص مهاجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، الذي يعد أحد أهم أسباب الموسم الكبير الذي يقدمه "الثعالب" حتى الوقت الراهن.

ويعد اللاعب (24 عاما)، أحد هدافي الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 هدفا خلف زميله في الفريق، جيمي فاردي، صاحب الـ15 هدفا، هذا بالإضافة لكونه أحد أكثر صانعي اللعب في إنجلترا حيث يحتل المركز الثاني بـ7 تمريرات حاسمة خلف الألماني ميسوت أوزيل، لاعب أرسنال، صاحب الـ15 تمريرة حاسمة.

وتشير التكهنات داخل إنجلترا إلى أن وجهه فاردي المقبلة ستكون تشيلسي، في الوقت الذي تتصارع فيه العديد من الأندية للحصول على خدمات محرز مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنام بالإضافة لريال مدريد.

ويرى بيريز أن التعاقد مع محرز سيكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق الملكي وسيستطيع سد الفراغ الذي يمكن أن يخلفه غياب أحد عناصره، حيث سيتوجب على الفريق دفع نحو 40 مليون يورو لليستر من أجل الظفر بخدماته، بعد أن استقدمه النادي الإنجليزي الموسم الماضي من صفوف لو هافر الفرنسي مقابل مليون يورو فقط.