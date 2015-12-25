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للرجل.. تعرف على أسباب نزول قطرات بول بعد الانتهاء من التبول

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للرجل.. تعرف على أسباب نزول قطرات بول بعد الانتهاء من التبول للرجل.. تعرف على أسباب نزول قطرات بول بعد الانتهاء من التبول
نزول بعض نقاط البول بعد الانتهاء من التبول مشكلة تقابل العديد من الرجال، وتزعجهم كثيرًا وتشعرهم بالإحراج، وهى ناتجة لا شك عن صعوبة التحكم فى البول حتى بعد الانتهاء من إفراغ المثانة.

عن هذا الموضوع أرسل قارئ يسأل، عن الأسباب المحتملة لنزول تلك القطرات، وهل للمشكلة علاقة بالبروستاتا؟

ويوضح الدكتور محمد عامر أخصائى المسالك البولية، أن هذه القطرات التى تنزل بعد الانتهاء بشكل كامل من عملية التبول، أمر شائع الحدوث، والبعض يعتقد أن سببها الوحيد هو الإصابة بعلة بالبروستاتا، ولكن من الظلم أن نحصر كل العوامل فى هذا السبب، فالكثير من الأسباب قد تؤدى إلى الإصابة بتلك الحالة.

وتابع الدكتور محمد حديثه موضحا أن هناك الكثير من الأسباب قد تنتج عنها تلك الحالة، أهمها الأسباب النفسية، كالمثانة المثارة وهى حالة تنتج من تعرض الشخص لضغوط نفسية شديدة، كذلك قد يعانى المريض من حالة انسداد بالمثانة على سبيل المثال.

وأكد أخصائى المسالك أن أكثر الأسباب شيوعا لتلك الحالة، والتى تتسبب فى نزول قطرات بول بعد الانتهاء من التبول، هى أمراض البروستاتا المختلفة والتى من أهمها الالتهابات، واحتقان البروستاتا المعروف، وهى مشكلات مكررة لذا قد يعانى المريض من تلك المشكلة مرارا، وعلى الرجل الذى يعانى تلك المشكلة ألا يهمل بالعلاج والتوجه السريع لاستشارة مختص مسالك بولية، لإجراء الفحوصات اللازمة والكشف عن السبب وعلاجه.

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مصر 365