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الجمهور العربي يقرّر: صبا مبارك أفضل ممثلة

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الخميس 24-12-2015 19:00

حصلت الفنانة صبا مبارك على جائزة ديرجست للتميز عن دورها في مسلسل "حق ميت" وذلك خلال الحفل التكريمي السنوي الذي تُقيمه مؤسسة ديرجست للطباعة والنشر لتكريم نجوم الفن والإعلام مستندةً على إستفتاء جماهيري عبر التصويت المباشر على الموقع الإلكتروني لمجلة دير جست ووسط حضورٍ إعلامي وفني كبير.
وقد أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بالحصول على هذه الجائزة في القاهرة عاصمة الفن والسينما العربية ووسط نجوم الفن في ، وشكرت القيمين على الجائزة والمشاهدين على ثقتهم بما تقدمه، وأضافت: " أعتزُ بهذا التكريم وأقدره، كما أعتبره مسؤوليةً تجعلني أسعى دائماً لتقديم الأفضل للمشاهد العربي الذي يلعبُ دور الحكم الأول والأخير".

يذكرُ أن مسلسل "حق ميت" عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي على عدد من الفضائيات المصرية، وحصل على نسب مشاهدة عالية وإنتشار جماهيري كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الإعلام المصري والعربي، وقدمت مبارك في المسلسل دور البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد حيث لعبت دور إعلامية مصرية تفتح ملفات الفساد في مصر من خلال برنامجها التلفزيوني.

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سيدتي

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