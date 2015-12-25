وزير التموين وصندوق تحيا مصر يعلنان غداً تفاصيل مشروع السيارات المتنقلة

يعقد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا السبت، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مشروع السيارات المتنقلة المبردة التى سيتم طرحها للشباب، وأيضاً مشروعات السلاسل التجارية بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر "، وذلك بحضور محمد عشماوى المدير التنفيذى للصندوق، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد العشماوى المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، أنه تم الإعداد لمشروع "سيارات النقل المبردة" لمساعدة الشباب على إنشاء شركات صغيرة، ومساعدتهم فى استخراج كافة الأوراق والسجل التجارى لهم، حيث أن المشروع عبارة عن امتلاك كل 3 من الشباب سيارة نقل مبردة، وكل ٥ من شباب سيارتين بإجمالى ١٠٠٠ سيارة، لافتاً إلى أنه تم رصد حوالى ١١٣ مليون جنيه لذلك، بالإضافة لتقديم القوات المسلحة لما يقرب من 1000 سيارة أخرى، وأنه تم التعاقد مع وزارة التموين، واتحاد الغرف التجارية، وتوفير قائمة من الموردين لضمان تشغيل سيارات الشباب.