البحيرة ترصد 550 عقار أيل للسقوط.. ولجنة لحصر المبانى القديمة قبل انهيارها

أكد وهدان السيد المتحدث الإعلامى باسم محافظة البحيرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الإدارات الهندسية والوحدات المحلية وممثلين للجنة المنشآت الأيلة للسقوط لحصر جميع المبانى القديمة بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحرير 550 محضر لعقارات أيلة للسقوط، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

فيما أكد سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، أن سبب انهيار العقار الأخير قيام صاحب أحد العقارات المجاورة بهدم منزله بدون اتخاذ الشروط القانونية للهدم، ما أدى إلى تصدع العقار الملاصق له وانهياره بشكل مفاجىء، مضيفاً أنه لا يكفى الحصول على رخصة هدم من مجلس المدينة ليتم هدم العقارات بمعرفة أصحابها بل لابد من الالتزام بالشروط القانونية فى هذا الشأن، مشيراً إلى رصد لجان المتابعة 30 عقار يمثلون خطر داهم على أرواح ساكنيهم، وتم تحرير محاضر لاصحابها.

وأوضح رئيس مجلس مدينة دمنهور، أنه رغم تحرير تلك المحاضر التى اعتمدت على تقارير الإدارات الهندسية إلا أنه لا يمكن هدم تلك العقارات بالقوة الجبرية رغم خطورتها الشديدة إلا بعد الحصول على أحكام قضائية نهائية وهذا يتطلب مرور فترات طويلة تصل لعدة سنوات مما يغل أيدى مجالس المدن عن تنفيذ قراراتها.

وكانت مدينة دمنهور قد شهدت انهيار عقار بشارع الأنصارى مكون من 5 طوابق بشكل مفاجىء ملك ورثة على ناجى شحاته، وتم رفع الأنقاض بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية واستخراج جثة صلاح على ناجى شحاته 61 سنة موظف بالمعاش ساكن الطابق الخامس.



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