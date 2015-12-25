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نائب بسوهاج لـ"رئيس الوزراء":متى تجتمع بالمحافظين للاستماع لمشاكل المحافظات؟

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نائب بسوهاج لـ"رئيس الوزراء":متى تجتمع بالمحافظين للاستماع لمشاكل المحافظات؟ نائب بسوهاج لـ"رئيس الوزراء":متى تجتمع بالمحافظين للاستماع لمشاكل المحافظات؟
طالب النائب مصطفى سالم نائب المصريين الأحرار عن دائرة طهطا بسوهاج، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة عقد اجتماع سريع بالمحافظين للاستماع إليهم فيما يتعلق بما يواجهونه من مشاكل بمحافظاتهم، وكيفية التوصل لحلول ناجزة لها.

وكذلك أهم القضايا والمشاكل التى تواجه المواطنون فى حياتهم اليومية، وأهم العقبات والمعوقات التى تعرقل سير العمل فى المحافظات، خاصة أن المحافظات تعانى من العديد من المشاكل المتفاقمة والمتراكمة منذ سنوات عديدة بكافة الجوانب المختلفة.

وتساءل النائب عن الأسباب التى أدت لعدم قيام رئيس الوزراء بالاجتماع بالمحافظين منذ إسناد المسئولية إليه من حوالى 4 أشهر حتى الآن، وكيف سيقوم رئيس الوزراء بتقييم أداء المحافظين عن الفترة الماضية، وما هى المهام التى كلفهم للقيام بها حتى يمكن محاسبتهم عليها قبل إجراء حركة المحافظين المرتقب صدورها خلال الأسابيع القليلة القادمة؟

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مصر 365