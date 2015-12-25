غسان مسعود يعتذر من يسرا ويتفرغ لهذا العمل

اعتذر النجم السوري غسان مسعود عن المشاركة في بطولة المسلسل المصري "خيط حرير" إلى جانب النجمة المصرية يسرا، حيث من المقرر أن يعرض هذا العمل في شهر رمضان المبارك القادم وسينطلق تصويره في شهر يناير القادم.

وتقدم يسرا من خلاله شخصية شريرة، والعمل من إخراج هاني خليفة ويشارك فيه نخبة من النجوم منهم كريم فهمي وشيرين رضا ونجلاء بدر .

وأرجع غسان مسعود اعتذاره عن العمل من اجل الحصول على الوقت الكافي للتحضير لتجربة مع الشركة المنتجة نفسها "العدل جروب" على مسلسل "الغولة" للكاتبة مريم نعوم حيث تستند الكاتبة في مسلسلها إلى رواية "واحة الغروب" لبهاء طاهر بينما سيكون من إخراج كاملة أبو ذكرى.

وعلم "سيدتي نت" أن المسلسل لن يكون لشهر رمضان المبارك وإنما سينطلق تصويره الذي يجري التحضير له منذ عامين تقريباً في شهر سبتمبر من العام القادم 2016.

وأوضح غسان أنه اتفق مع الشركة المنتجة على أنه من الأفضل حضوره في مسلسل واحد فقط من أجل ضمان الحصول على الوقت الكافي للتحضير حيث ستختلف عليه أجواء العمل وخصوصاً انه العمل الأول للنجم السوري في دراما المصرية بينما كان له عملين في السينما هناك .

وخلال المواسم الماضية، حققت ثنائية مريم نعوم وكاملة أبو ذكرى نجاحاً باهراً من خلال مسلسلي "ذات" و "سجن النسا" مع النجمة نيللي كريم.