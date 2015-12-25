أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسم ياخور إلى زوال

Google+ Print

الخميس 24-12-2015 22:18

علم " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري أن النجم السوري باسم ياخور انضم إلى فريق عمل مسلسل "زوال " للكاتب والممثل يحيى بيازي بالشراكة مع زكي مارديني وإخراج أحمد إبراهيم احمد و إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

ويحل النجم السوري كضيف شرف على المسلسل في شخصية هامة مؤثرة وذات ثقل في العمل رغم كونه ضيف .

والعمل مودرن اجتماعي تدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي مع قفزة في الأحداث إلى العام 2010 .

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم ومنهم فادي صبيح وسلوم حداد ويامن الحجلي ورنا كرم ورامز الأسود بالإضافة إلى أسماء لامعة على صعيد البطولة النسائية يجري الاتفاق معها .

يشار إلى أن باسم يتابع في الوقت الحالي تصوير احد ادوار البطولة في مسلسل " خاتون " حيث يجسد شخصية عكاش .
كما انتهى باسم من تصوير دور البطولة في خماسية " شكراً على النسيان " ضمن الجزء الثالث من مسلسل أهل الغرام برفقة النجمة كاريس بشار .

 

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي