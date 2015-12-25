باسم ياخور إلى زوال

علم " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري أن النجم السوري باسم ياخور انضم إلى فريق عمل مسلسل "زوال " للكاتب والممثل يحيى بيازي بالشراكة مع زكي مارديني وإخراج أحمد إبراهيم احمد و إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

ويحل النجم السوري كضيف شرف على المسلسل في شخصية هامة مؤثرة وذات ثقل في العمل رغم كونه ضيف .

والعمل مودرن اجتماعي تدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي مع قفزة في الأحداث إلى العام 2010 .

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم ومنهم فادي صبيح وسلوم حداد ويامن الحجلي ورنا كرم ورامز الأسود بالإضافة إلى أسماء لامعة على صعيد البطولة النسائية يجري الاتفاق معها .

يشار إلى أن باسم يتابع في الوقت الحالي تصوير احد ادوار البطولة في مسلسل " خاتون " حيث يجسد شخصية عكاش .

كما انتهى باسم من تصوير دور البطولة في خماسية " شكراً على النسيان " ضمن الجزء الثالث من مسلسل أهل الغرام برفقة النجمة كاريس بشار .

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