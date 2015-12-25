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كلوب: لا أحب صفقات الشتاء.. ولكن قد نًجبر على دخول السوق

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كلوب: لا أحب صفقات الشتاء.. ولكن قد نًجبر على دخول السوق كلوب: لا أحب صفقات الشتاء.. ولكن قد نًجبر على دخول السوق

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لا يعتبر نفسه صديقا لسوق الانتقالات الشتوية رافضا أن يقوم بانتداب اللاعبين من أجل هوس الشراء فقط.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كلوب عن عدم وجود رغبة لديه في ضم لاعبين جدد لصفوف فريقه في شهر يناير المقبل.

وتحدث المدرب الألماني للصحفيين قائلا:"لا أعتبر نفسي صديقا لسوق الانتقالات الشتوية، لكن كما قلت في وقت سابق إذا احتجنا للدخول فيه فسوف نقوم بذلك".

وأوضح"جئت إلى ليفربول منذ فترة قليلة، ربما هناك لاعب ما يود الرحيل أو آخر يتعرض للإصابة، وحينما سنكون مجبرين على دخول الانتقالات الشتوية".

وأضاف"لكن حتى الآن نحن لا نخطط لدخول السوق، فنحن لا نريد ضم لاعبين لمجرد شرائهم فقط، أعتقد أن علينا العمل والتحسن فقط للمستقبل".

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