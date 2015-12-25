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للأمهات.. تعرفى على أسباب إصابة طفلك بالأنفلونزا وأدوار البرد المتكررة

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للأمهات.. تعرفى على أسباب إصابة طفلك بالأنفلونزا وأدوار البرد المتكررة للأمهات.. تعرفى على أسباب إصابة طفلك بالأنفلونزا وأدوار البرد المتكررة
مع انخفاض درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا، مما يتسبب فى تعرض الأشخاص خاصة الأطفال لبعض المشاكل الصحية.

أسباب نزلات البرد عند الأطفال


>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن كثيرا من الأطفال يعانون من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا، خاصة بفصل الشتاء، نظرا لأن برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعى تساهم فى نشاط وانتشار البكتريا وبالتالى تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد.

وتستكمل د. نهى: "تزيد فرص إصابة الأطفال بالأنفلونزا نظرا لأن مناعتهم ضعيفة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة من البالغين من حيث مرات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

نصائح ضرورية


>وتابعت د. نهى: "يجب على الأم الاهتمام بتغذية طفلها بصورة صحية وسليمة والاهتمام بالأغذية الغنية بالفيتامينات خاصة فيتامين سى المفيد لتقوية مناعة الطفل ووقايته من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والموجود فى البرتقال والليمون والجوافة.

وأضافت، يجب على الأم الاهتمام بتهوية المنزل تدريجيا، لتفادى تعرضه لتيارات الهواء المفاجئة، لوقايته من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا.

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مصر 365