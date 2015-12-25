إصابة فرد شرطة بخرطوش خلال مشاركته بـ"فرح شعبى" بالسويس

أصيب فرد شرطة فى السويس بطلق نارى فى يده، خلال حضوره عرس شعبى بالقطاع الريفى فى الجناين، وتم نقله لمستشفى السويس العام لإسعافه .

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مامور قسم الجناين، يفيد إصابة فرد شرطة تبين أنه توجه لحضور فرح شعبى بمنطقة أبو عارف، وأثناء ذلك قام أحد المدعوين بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من فرد خرطوش ابتهاجا بالفرح، فأصابت إحدى الأعيرة الطائشة فرد الشرطة فى يده.

وتوجه مامور القسم، والعميد محمد شرشاش رئيس مباحث السويس، للمستشفي للإطمئنان على الفرد المصاب.