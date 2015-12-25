البحوث الفلكية:احتفال الكريسماس يتزامن مع البدر فى ظاهرة لم تحدث منذ 1977

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عيد الميلاد المجيد اليوم الجمعة عند الغربيين، سيشرق فيه القمر فى الخامسة والنصف مساء بدرا كاملا.

وأضاف تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، "أنه لم يحدث أن يكون البدر كاملا ليلة عيد الميلاد منذ عام 1977 أى منذ 38 سنة، موضحًا أنه ستكون المرة القادمة فى عام 2034".

وأكد تادرس، أن يطلق يقال على بدر الكريسماس "القمر البارد"، حيث يأتى بعد الانقلاب الشتوى فى أقصر نهار وأطول ليل فى السنة، علما بأن بدر الكريسماس ليس هو السوبر مون لأن السوبر مون هذا العام جاء فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبرعلى التوالى، وكان السوبر الأكبر لهذا العام هو بدر 28 سبتمبر، حيث كان القمر أقرب ما يمكن لنقطة الحضيض فى مداره حول الأرض.