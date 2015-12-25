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حبس عاطل لحيازته سلاح نارى بحدائق القبة

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حبس عاطل لحيازته سلاح نارى بحدائق القبة حبس عاطل لحيازته سلاح نارى بحدائق القبة
أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عاطل على خلفية اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، والسرقة بالإكراه بحدائق القبة.

البداية كانت أثناء مرور النقيب حسن مدحت البكرى، ضابط مباحث قسم شرطة حدائق القبة وبصحبته القوة المرافقة بشارع البشرى.

وتمكن النقيب حسن من ضبط "كرم.م"، 22 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا آخرهم 3889 لسنة 2014م حدائق القبة "مخدرات" وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة من ذات العيار و 2 فيزا كارت منسوبان (لبنك جريدى أجريكول) .

وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، كما اعترف بسرقة باقى المضبوطات و 2 جهاز تابلت، و 6 هواتف محمولة، و 2 ساعة يد، و3 شيكات منسوبين للبنك الأهلى المصرى من داخل مسكن سناء المرسى موظفة بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365