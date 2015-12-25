إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

>أصيب أربعة جنود من الجيش الليبى ، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى .

وقالت المسئولة بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى ، فى تصريح مساء اليوم الخميس، إن المستشفى استقبل أربعة جرحى جراء الاشتباكات بمحورى الليثى وبوعطنى خلال اليومين الماضيين ، لافتة إلى أن إصابات الجنود بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة .

وأضافت البرغثى ، أن الإسعافات الأولية قدمت للمصابين ، وغادر المستشفى ثلاثة جنود وهناك جندى تحت الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنه لم يتم استقبال أى قتلى من الجيش خلال اليومين الماضيين .

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات .

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