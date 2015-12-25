أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

Google+ Print
إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

>أصيب أربعة جنود من الجيش الليبى ، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى .

وقالت المسئولة بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى ، فى تصريح مساء اليوم الخميس، إن المستشفى استقبل أربعة جرحى جراء الاشتباكات بمحورى الليثى وبوعطنى خلال اليومين الماضيين ، لافتة إلى أن إصابات الجنود بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة .

وأضافت البرغثى ، أن الإسعافات الأولية قدمت للمصابين ، وغادر المستشفى ثلاثة جنود وهناك جندى تحت الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنه لم يتم استقبال أى قتلى من الجيش خلال اليومين الماضيين .

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365