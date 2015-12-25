بالفيديو.. عم أصغر عروس فى مصر ينفى الواقعة.. ويؤكد: "دا عيد ميلاد"

نفى أحمد عطية عم العروس، البالغة 8 سنوات، والتى ظهرت فى مقطع فيديو فى خطوبتها لطفل عمره 9 سنوات، تلك الواقعة، مؤكداً أنه ليس عرسًا وإنما "عيد ميلاد".

وقال "عطية"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريًا ممع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة": "دا عيد ميلاد عشان نفرح نفسنا من سنة ونص حزن، وعملنا كدا عيد ميلاد للبنت والولد"، ليرد "القط": "يارب مستقبلاً يكونوا لبعض".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لما شهدته عزبة "الجزار" بمركز شربين فى الدقهلية، بخطوبة طفل عمره 9 سنوات وطفلة عمرها 8 سنوات من عائلة "أبوعطية"، وأقاموا الحفل فى إحدى القاعات الكبرى بمدينة شربين، وسط جو احتفالى كبير.