عزمى مجاهد: المجلس الأعلى للجامعات فى غاية الغباء وقرارته غير مدروسة

استنكر عزمى مجاهد المتحدث الرسمى لاتحاد الكرة، قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الحافز الرياضى واقتصاره على اللاعبين الدوليين>وقال مجاهد، "هذا القرار غير مدروس وضد التيار، والمجلس الأعلى الجامعات فى غاية الغباء ويأخذون قرارات غير مدروسة، مضيفا: هذا القرار يعنى محاربة الرياضة".

وأوضح مجاهد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن الحافز الرياضى هدفه ممارسة الرياضة لأكبر عدد ممكن من الطلبة والتلاميذ ومن الخطر اقتصاره على اللاعب الدولى فقط.

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