حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 26/12/2015

برج الجدى على الصعيد المهني:

>مواليد برج الجدى يتمتعون بالصبر والجد والمثابرة، لا تيأس من الوصول إلى حلمك فهو فى الطريق لك، ساعد زملاءك فى العمل على اجتياز المشاكل هم أيضًا فلا يوجد شخص ينجح بمفردة ولكن النجاح الجماعى أجمل بكثير. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>لديك قدرة على خلق المواقف والتجديد لتعيش فى أجواء سعيدة مع الشريك، مواليد برج الجدى دائمًا ولاؤهم الأول والأخير للأسرة لذلك لن نتعجب عندما نجد الأم تضحى من أجل أولادها، والأب يتفانى فى خدمة أسرته. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>على الرغم من أنهم شخصيات مسالمة بطبعها وملتزمة إلا أنهم فى الجانب الصحى على العكس تمامًا، يعشقون السهر والأكلات الدسمة ولا يتقيدون بتعليمات الطبيب. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>العام الجديد يحمل لك كثيرًا من الأخبار الجيدة التى تتمثل فى حلم بعيد وأصبح بالإمكان الحصول عليه، علاوة على الترقى فى الوظيفة فأنت من الشخصيات المثابرة والتى يجب أن تصل إلى حلمها.

شبكةعيونالإخبارية

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