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جامعة قناة السويس تقرر منح الدكتوراة الفخرية للرئيس الصينى

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جامعة قناة السويس تقرر منح الدكتوراة الفخرية للرئيس الصينى جامعة قناة السويس تقرر منح الدكتوراة الفخرية للرئيس الصينى
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة قررت منح الدكتوراة الفخرية للرئيس الصيني "شى جين بينغ"، أثناء زيارته لمصر فى يناير القادم، وذلك تقديرا لما قدمته الصين من دعم للجامعة.

وقال الدكتور ممدوح غراب فى تصريحات صحفية، أن "العلاقات المصرية الصينية قوية منذ القدم، ويربط الشعبين المصرى والصينى حضارة وتاريخ مشترك، كما أن جامعة قناة السويس لديها اتفاقيات علمية وثقافية تخطت 186 اتفاقية مفعلة مع جامعات صينية، تهدف إلى تبادل الخبرات بين جامعة القناة وجامعات الصين".

وأشار رئيس جامعة القناه إلى أن الصينية أنشأت معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس لتعليم اللغة الصينية، وهذا المعهد يعد الأول بالشرق الأوسط، كما تساهم الصين بنحو 10 مليون دولار بالإشتراك مع مؤسسة الخير لإنشاء كليات تكنولوجية وهو التوجه الذى تسعى له الجامعة والدولة لتخريج شباب فنى مؤهل للعمل بالمشروعات اللوجوستية التى تقام بمنطقة قناة السويس الجديدة، مؤكداً على أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو العالمية وتتقدم على كافة المستويات العلمية والبحثية.

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مصر 365

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