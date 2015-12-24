المرصد السوري: مئات من عائلات داعش تغادر جنوب دمشق قريبا

توقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، مغادرة مئات من عائلات عناصر داعش وبعض المقاتلين المصابين مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وبحسب رويترقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إنه سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة.

وستنتقل الأسر وبعض المقاتلين إلى الرقة معقل التنظيم بشمال سوريا وإلى مناطق أخرى خاضعة لداعش على مدى الأشهر المقبلة مما ينهي وجود التنظيم في المناطق القريبة من العاصمة السورية في النهاية.

وأنشأ التنظيم المتشدد معقلا مهما في حي الحجر الأسود الذي يبعد كيلومترات قليلة عن قصر الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر لرويترز إن الجهود مستمرة لإخراج المسلحين من مخيم اليرموك من دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك “الأمم المتحدة مراقب للاتفاق الخاص باليرموك لكنها ليست طرفًا فيه ونفهم أنه ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.”

وأبرم عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار وتأمين الممرات الآمنة في الآونة الأخيرة في مناطق أخرى من سوريا أحدها بدعم من إيران وتركيا أوقف القتال في مدينة الزبداني على الحدود مع لبنان وقريتين في شمال غرب البلاد.

وتم التوصل أيضًا لاتفاق قضى بمغادرة مقاتلي الفصائل المسلحة المعارضة، وعائلاتهم آخر الأحياء المحاصرة التي يسيطرون عليها في مدينة حمص.