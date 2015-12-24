أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. سكرتير عام مساعد المنوفية يتسلم درع بطولة الأمم الإفريقية لليد 2016

Google+ Print
بالصور.. سكرتير عام مساعد المنوفية يتسلم درع بطولة الأمم الإفريقية لليد 2016 بالصور.. سكرتير عام مساعد المنوفية يتسلم درع بطولة الأمم الإفريقية لليد 2016
التقى اليوم سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية بأعضاء اللجنة العليا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الـ(22) للرجال وبحضور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس منطقة كرة اليد بالمنوفية، حيث قدم مندوب اتحاد كرة اليد درع الاتحاد للسكرتير العام المساعد.

يأتى هذا فى إطار المهرجان الذى تقيمه اللجنة لقدامى اللاعبين ومباريات للناشئين والمشروع القومى للعمالقة والموهوبين، تمهيدا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الـ(22) للرجال ستقام فى الفترة من 21 إلى 30/1/2016 تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما تتضمن الفعاليات توزيع الهدايا التذكارية على المترددين على الاستاد الرياضى وعمل دعاية للبطولة واقامة مباريات لقدامى اللاعبين والناشئين والمشروع القومى للعمالقة والموهوبين عقب صلاة الجمعة بالصالة المغطاة باستاد شبين الكوم.

وأشار بيومى إلى أن لعبة كرة اليد تظهر فيها المهارات الجماعية والعمل الجماعى، مما يشجع على تنمية الصداقات التى تنعكس على الحياة اليومية، وبالرغم من أن نجاح الفريق يعتمد على الالتزام بالعمل الجماعى، إلا أن اللاعبين لهم الفرصة فى إظهار قدراتهم الفردية فى العمل الفردى، وأن أهم مميزات كرة اليد هى المزج ما بين التدريب البدنى والنفسى والعقلى والأخلاقى الذى يعمل على تنمية شخصية الإنسان وخلق المواطن الصالح.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365