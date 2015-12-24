بعد مرور 36 عام على الأزمة..تعويضات لرهائن السفارة الأمريكية في طهران

سيحصل 53 أمريكيًا احتجزوا كرهائن في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية طهران لمدة 444 يومًا على تعويضات استعصت الحصول عليها لعقود.

وبحسب فرانس برس فإن كل محتجز سيحصل على 4,4 مليون دولار أمريكي، أو 10 آلاف دولار عن كل يوم احتجاز من قبل مجموعات الطلاب الإيرانيين.

ولم يستطع الضحايا الحصول على تعوبضات خلال الفترة الماضية لوجود سفقة كانت تقضي بالإفراج عنهم في يناير من عام 1981 مقابل عدم دفع الحكومة الإيرانية لأية تعويضات.

وحكم قاضٍ أمريكي بضرورة دفع بنك ” بي إن بي باريبا” الفرنسي 8,9 مليار دولار في إطار تسوية على خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهو ما جعل هذا ممكنًا.

واحتجز الرهائن في الفترة من 4 نوفمبر 1979 حتي 20 يناير 1981.