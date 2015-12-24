أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 15 عاماً لـ3 تجار مخدرات قتلوا مواطناً هددهم بالإبلاغ عنهم فى الوراق

Google+ Print
السجن 15 عاماً لـ3 تجار مخدرات قتلوا مواطناً هددهم بالإبلاغ عنهم فى الوراق السجن 15 عاماً لـ3 تجار مخدرات قتلوا مواطناً هددهم بالإبلاغ عنهم فى الوراق
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس بالسجن المشدد 15 عاماً على كل من "سيد.خ" 37 سنة حداد، و "محمد. س" 24 سنة حداد، و "محمد.ن" هارب، لاتهامهم بقتل المجنى عليه على حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل صبحى محمد.

كانت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة قد كشفت أن المتهمين اعتادوا الإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بالوراق، وأن المجنى عليه الأول على حسين أخذ فى نصحهم بالابتعاد عن تلك الأعمال، و هددهم هو وشقيقه سيد حسين بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن نشاطهم إذا لم يتراجعوا عن تلك التجارة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قرروا التخلص من على وشقيقه، وأعدوا الأسلحة النارية لتنفيذ مخططهم وتوجهوا لمحل سكن المجنى عليه، وهناك أطلق المتهمون الأعيرة النارية تجاه "على" فأصابوه إصابة مباشرة أودت بحياته، وأصابوا أحد الجيران الذى تدخل للقبض عليهم ويدعى صبحى محمد بطلق نارى كاد ان يودى بحياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365