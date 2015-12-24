السجن 15 عاماً لـ3 تجار مخدرات قتلوا مواطناً هددهم بالإبلاغ عنهم فى الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس بالسجن المشدد 15 عاماً على كل من "سيد.خ" 37 سنة حداد، و "محمد. س" 24 سنة حداد، و "محمد.ن" هارب، لاتهامهم بقتل المجنى عليه على حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل صبحى محمد.

كانت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة قد كشفت أن المتهمين اعتادوا الإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بالوراق، وأن المجنى عليه الأول على حسين أخذ فى نصحهم بالابتعاد عن تلك الأعمال، و هددهم هو وشقيقه سيد حسين بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن نشاطهم إذا لم يتراجعوا عن تلك التجارة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قرروا التخلص من على وشقيقه، وأعدوا الأسلحة النارية لتنفيذ مخططهم وتوجهوا لمحل سكن المجنى عليه، وهناك أطلق المتهمون الأعيرة النارية تجاه "على" فأصابوه إصابة مباشرة أودت بحياته، وأصابوا أحد الجيران الذى تدخل للقبض عليهم ويدعى صبحى محمد بطلق نارى كاد ان يودى بحياته.