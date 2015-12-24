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صحيفة سويسرية: النني يخضع للكشف الطبي في أرسنال بعد اتفاقه مع بازل

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صحيفة سويسرية: النني يخضع للكشف الطبي في أرسنال بعد اتفاقه مع بازل صحيفة سويسرية: النني يخضع للكشف الطبي في أرسنال بعد اتفاقه مع بازل

تقارير بريطانية ظهرت في اليومين الأخيرين أكدت أن أرسنال يراقب الدولي المصري محمد النني لسد النقص في وسط ملعبه الذي اهتز بشدة بعد إصابات متكررة للاعبي الوسط.

وتعرض كل من جاك ويلشير، فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا لإصابات طويلة ومختلفة، ليدخل المصري بذلك قائمة الترشيحات.

وذكرت جريدة BazOnline عبر موقعها الإلكتروني أن لاعب بازل المحترف محمد النني يقترب من نادي أرسنال الانجليزي.

وذكرت أن مسؤولي الناديين (أرسنال-بازل) قد اجتمعا واتفقا على المقابل المادي بل وتم صياغة العقود وفقا للصحيفة السويسرية.

وأكدت الصحيفة السويسرية الشهيرة أن النني المتواجد حاليا في القاهرة في طريقه للعودة إلى سويسرا من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الوصيف الحالي في انجلترا.

قائمة المطلوبين في أرسنال تضم أيضا فيكتور وانياما لاعب ساوثامبتون، كرياتشوفياك لاعب إشبيلية ولوكاس بيليا لاعب لاتسيو وغيرهم مع النني.

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الصفقة قد تتم مقابل 6.8 مليون يورو (5 مليون جنيه استرليني) وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، وهو مقابل مادي قليل بالمقارنة مع الأسماء السابق ذكرها. وهو أمر قد يرجح كفته.

محمد النني (23 عاما) انتقل إلى بازل في يناير 2013 ولعب حتى الآن 139 مباراة مسجلا خلالها 7 أهداف في مختلف المسابقات.

وتوج بثلاث بطولات للدوري السويسري.

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