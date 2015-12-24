بالفيديو.. شلل مرورى بأحمد عرابى فى المهندسين بسبب شغب الإخوان

استمرار لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، ويدعى محمود التونسى، فيديو ، يرصد توقف حركة المرور وتكدس للسيارات بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، بالقرب من وصلة الطريق الدائرى.

وقال القارئ إن توقف المرور بسبب إشعال النيران وإطلاق الألعاب النارية من قبل مجموعة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وسط غياب تام لرجال المرور وقوات الشرطة، وغضب وتذمر بين أصحاب السيارات نتيجة وقف حركة السير .



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