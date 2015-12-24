محافظ القاهرة لـ"سكان تل العقارب":الناس جابت أهلها من البلد لما سمعت عن التسكين

أبدى الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، استياءه من تحايل بعض المواطنين أثناء عملية الإخلاء والتسكين بمنطقة تل العقارب قبل تطويرها.

وقال محافظ القاهرة،"أول ما الناس بتعرف أننا هنسكن بيجيبوا قرايبهم من البلد والأعداد بتزيد بشكل كبير".

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه مع أهالى تل العقارب بديوان عام المحافظة، أن هناك آلية فى عملية الحصر لتسليم المستحقين فقط، موضحا أن الدولة توفر ثلاث اختيارات للأهالى، حيث يتم تسكينهم فى أكتوبر أو منحهم قيمة إيجارات شهرية أو منحهم وحدات دائمة تابعه للمحافظة.

>