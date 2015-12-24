«كمال» يبحث تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني

شارك الطيار حسام كمال، وزيرالطيران المدني، فى أعمال الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني ACAC التابعة لجامعة الدول العربية بحضور الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية ولفيف من وزراء الطيران المدني والنقل ورؤساء سلطات الطيران المدني فى الدول العربية وممثليهم.

ترأس أعمال الجمعية العامة في اجتماعها الحالي المهندس سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات الفلسطيني بصفة رئاسة فلسطين للدورة الحالية للهيئة العربية للطيران المدني، وبحث الوزراء العرب عدة موضوعات أبرزها تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني “الأكاك”، بما يتوافق مع لوائح المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، مما يعطي دفعة قوية لأعمال الهيئة على أن تقدم هذه التعديلات للموافقة عليها في شهر مايو خلال اجتماع الهيئة العامة القادم.

وأعرب وزير الطيران، عن أمله أن تخرج الجمعية بنتائج إيجابية لمنظومة الطيران العربي ككل خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة معربًا عن استمرار الحكومة المصرية في تقديم كافة الدعم المطلوب والخبرات اللازمة للنهوض بصناعة النقل الجوي في المنطقة العربية. وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير مستويات السلامة والأمن فى جميع أنحاء الوطن العربي وتعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران بين البلدان العربية ومجابهة التحولات والتحديات القوية في مجال الطيران المدني العربي.

أشار الدكتور التويجري، الأمين عام المساعد، إلى أهمية الهيئات المتخصصة في الجامعة العربية، ومن أهمها الهيئة العربية للطيران المدني، التي تعمل على تأمين صناعة النقل الجوي وجميع الأنشطة المرتبطة بالطيران في العالم العربي.