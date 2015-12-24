مؤتمرعلمى للاستفادة من جريد النخيل في صناعة الأعلاف بالوادى الجديد‎

صرح المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد ان نقابة المهندسين بالوادي الجديد تنظم يوم الاحد القادم ، مؤتمراً علمياً موسعاً، عن الاستفادة من جريد النخيل في صناعة الاعلاف.

يأتي المؤتمر بحضوراللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد بمدينة الخارجة.

وقال نقيب المهندسين، إنه تمت تجربة إنتاج علف للدواجن من جريد النخيل بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس حيث إن جميع الدراسات العلمية أثبتت نجاح إنتاج علف الدواجن من جريد النخيل، خاصة أنه يتميز بجميع العناصر الغذائية التي تحتاج إليها الطيور الحية في الوقت الذي تنتج فيه واحات الوادي الجديد أكثر من 221 ألف طن سنويا من جريد النخيل، توفر نحو 355 مليون جنيه من العملة الصعبة سنويا في حالة الاستفادة منها كبديل للأعلاف المستوردة من الخارج.