فوائد الجرجير كثيرة.. أهمها علاج الأنيميا والإمساك المزمن

فوائد الجرجير للأنيميا

فوائد الجرجير للإمساك

الجرجير من الخضراوات المفيدة للصحة ويفضل كثير من ربات البيوت إضافته لطبق السلاطة، لرفع القيمة الغذائية لأى طعام.>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الجرجير يحتوى على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية للجسم مثل فيتامين "أ" وعنصر الحديد الذى يساهم فى الحماية من الإصابة من أنيميا نقص الحديد ما يجعل تناوله مفيدًا للمرضى المصابين بالأنيميا نقص الحديد.>استكمل د.طايع قائلا: "الجرجير أحد الخضراوات التى تحتوى على قدر كبير من الألياف الغذائية المفيدة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن، لذلك ينصح بضرورة إضافة الجرجير إلى طبق السلاطة أو حتى تناول مع الوجبات الخفيفة لتقليل فرص حدوث الإمساك.

وينصح د.طايع بضرورة الاهتمام بتناول الجرجير يوميًا بحيث تتضمن الوجبات الغذائية وجوده سواء عن طريق إضافته لطبق السلاطة أو تناوله مع الوجبات الخفيفة للحصول على فوائده الصحية.

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