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الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون أهم أسباب حب الشباب

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الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون أهم أسباب حب الشباب الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون أهم أسباب حب الشباب
حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى يعانى منها الكثيرون، خاصة فى فترة المراهقة والبلوغ، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل التغذية غير الصحية واتباع أنماط خاطئة فى التغذية .

حب الشباب


>يقول دكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية، إن حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى تزيد فرص ظهورها خلال فترة البلوغ والانتقال من فترة الطفولة إلى الشباب، نتيجة التغيرات الهرمونية والفسيولوجية التى تحدث للجسم والمتعلقة بتلك المرحلة العمرية.

أسباب حب الشباب


>استكمل د. حماد قائلا: هناك أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى ظهور مشاكل حب الشباب وأهمها:

1)التغذية غير الصحية


>تلعب التغذية دور كبير فى ظهور حب الشباب، وأهمها الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات ومشتقاتها، وكذلك تناول الغنية بالدهون مثل الوجبات السريعة والأطعمة المطهية بطرق غير صحية مثل " المسبكات ".

2)ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة


>يهمل الكثيرون تناول بعض الأطعمة المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة لصحة ونضارة البشرة مثل الخضراوات والفواكه .

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