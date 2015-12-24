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تحالف تدعمه أمريكا يتقدم نحو سد يسيطر عليه داعش شمال سوريا

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تحالف تدعمه أمريكا يتقدم نحو سد يسيطر عليه داعش شمال سوريا تحالف تدعمه أمريكا يتقدم نحو سد يسيطر عليه داعش شمال سوريا

أرشيفية

قال معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن تحالفًا لجماعات معارضة من عرب وأكراد سوريا تدعمه الولايات المتحدة تقدم يوم الخميس صوب سد في شمال سوريا يسيطر عليه تنظيم داعش في هجوم يستهدف استعادة الرقة معقل التنظيم.

وبحسب رويترز قال المعارضون والمرصد إن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية وتحالفا لقبائل عربية أصبحت على بعد 20 كيلومترًا من سد تشرين وهو واحد من 3 سدود كبرى على نهر الفرات.

فإلى الجنوب من السد الذي لا يزال يمد مناطق كبيرة في شمال سوريا بالطاقة هناك سد البعث وهو أكبر منه. وتغذي محطة الطاقة التابعة له والتي يسيطر عليها المتشددون غالبية الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش ويبعد 22 كيلومترًا من الرقة.

وقال العقيد طلال سلو المتحدث باسم التحالف -الذي يحظى بدعم واشنطن في إطار استراتيجية أمريكية جديدة لقتال داعش في سوريا- إن القوات التي تقدمت من منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا تمكنت من استعادة عدة قرى منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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