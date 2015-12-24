رئيس «دريم» يكشف لـ «ONA» تفاصيل الخريطة البرامجية الجديدة للقناة

كتبت: إنجي لطفي

كشف دكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم، في تصريح خاص لوكالة ONA، أن لوجو قناة دريم الموجود حاليًا على الشاشة سيكون الأخير، مؤكدًا أن تم الانتهاء من تصميم لوجو جديد للقناة، والذي سيظهر مع انطلاقة القناة الجديدة والمقرر لها مع بداية العام المقبل 2016.

وأكد خضر،على أن القناة انتهت من تجهيزات الخريطة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير البرامج الحالية ومواجيز ونشرات الأخبار، فضلًا عن تسجيل بروموهات جديدة وعمل فواصل جديدة.

وأضاف خضر لـ”ONA” أما بالنسبة للبرامج الجديدة فسيتم تقديم برنامج “النص الحلو”، وهو برنامج نسائي اجتماعي يقدم على مدار 4 أيام في الأسبوع، وهو من تقديم وجوه نسائية جديدة تظهر على الشاشة لأول مرة، كما أيضًا هناك برنامج طبي”اتغير مع يمني” وهو برنامج طبي يهتم بالصحة والتغذية ولكنه سيقدم بشكل مختلف وغير تقليدي علي مدار 7 أيام.

وتابع خضر قائلًا: إن الإعلامية منة فاروق ستشارك في تقديم برنامج “صباح دريم” مع الإعلامية مها موسى، وأكد خضر أن تطورات القناة تأتي بهدف وضع دريم في صدارة القنوات، وأشاد بالدعم الذي يقدمه دكتور أحمد بهجت مالك القناة من أجل تطوير القناة.