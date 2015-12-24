تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن قبل “الكريسماس”

تباين آداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة ‏لندن، اليوم الخميس، في آخر جلسة في الأسبوع قبل عيد الميلاد “الكريسماس”.‏

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0,02 نقطة بنسبة 0.61% لتسجل ‏‏4,10 ‏دولار ، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5,55 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 4,09دولار.‏

ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 0,01 نقطة بنسبة 1.67% لتسجل 0,61 ‏دولار .

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0,61 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0,53 دولار.‏

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 17,30 ‏دولار ، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 17,92 دولار، بينما كان أقل مستوى لها ‏عند 17,60 دولار .‏

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 1,83 دولار. وكان أعلى ‏مستوى للشهادات عند 2,12 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند دولارين.‏

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