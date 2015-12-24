تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن قبل “الكريسماس”

تباين آداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الخميس، في آخر جلسة في الأسبوع قبل عيد الميلاد “الكريسماس”.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0,02 نقطة بنسبة 0.61% لتسجل 4,10 دولار ، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5,55 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4,09دولار.
ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 0,01 نقطة بنسبة 1.67% لتسجل 0,61 دولار .
وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0,61 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0,53 دولار.
واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 17,30 دولار ، حيث وصل أعلى مستوى لها عند 17,92 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 17,60 دولار .
وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس على مستواها عند 1,83 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2,12 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند دولارين.
ا ش ا