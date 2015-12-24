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التعليم تعترف فى بيان لها بترقية معلمة متوفاة لمنصب مديرة مدرسة بالإسكندرية

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التعليم تعترف فى بيان لها بترقية معلمة متوفاة لمنصب مديرة مدرسة بالإسكندرية التعليم تعترف فى بيان لها بترقية معلمة متوفاة لمنصب مديرة مدرسة بالإسكندرية
اعترفت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها أنه تم ترقية سحر نزيه معلمة متوفاة فى وظيفة مديرة مدرسة الليسية الحرية بالإسكندرية وذلك ضمن حركة مديرى المدارس التى اعتمدها الدكتورالهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم منذ أيام.

وأضافت الوزارة، أنه بتاريخ 21 من سبتمبر الماضى عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، حركة المرشحين لشغل وظائف مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية والتي تصدر كل عام، وقد تضمنت اسم المعلمة المتوفاه، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (248) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، والتي أناطت بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بترشيح مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية.

وأوضحت أنه بتاريخ 27 من نفس الشه، تم مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة للاستعلام وإبداء الرأي بشأن صلاحية الوارد أسمائهم بمذكرة الجمعية العامة للمعاهد القومية لشغل الوظائف المرشحين لها، مشيرة إلى أنه 26 اكتوبر و12 من الشهر الجارى ورد رأى كافة الجهات ذات العلاقة يفيد صلاحية جميع المرشحين بما فيهم اسم المعلمة المتوفاة والتى تم ترقيتها.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلمة المذكورة كانت تشغل وظيفة معلم ولم تكن تشغل أية وظيفة قيادية قبل الترشيح، ولذلك لم يتم الإخطار بوفاتها من أي جهة سواء من قبل مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية أو من أي جهة أخرى، لذا فقد تم السير في إصدار القرار الوزاري رقم (466) بتاريخ 20 من الشهر الجارى وفقًا لما تم عرضه من الجهات المشار إليها.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد اكتشاف وفاة المعلمة في اليوم التالي لصدور القرار المشار إليه صدر القرار الوزاري رقم (467) بتاريخ 21 من ديسمبر الجارى بسحب قرار ندبها قبل تناول ذلك من أي وسيلة من وسائل الإعلام، وإحالة الموضوع للتحقيق واتخاذ اللازم حيال المتسبب في الواقعة.
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