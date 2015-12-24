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استمرار الاتصالات بين برى وجنبلاط لانتخاب سليمان فرنجية لرئاسة لبنان

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استمرار الاتصالات بين برى وجنبلاط لانتخاب سليمان فرنجية لرئاسة لبنان استمرار الاتصالات بين برى وجنبلاط لانتخاب سليمان فرنجية لرئاسة لبنان

> أكد وزير الصحة اللبنانى وائل أبو فاعور، أن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ورئيس الحزب التقدمى الإشتراكى وليد جنبلاط متفقان فى الرأى على ضرورة استمرار العمل، بموازاة الاتصالات السياسية، لإنجاز المبادرة الرئاسية التى تتمحور حول انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسا للبنان، فى أسرع وقت ممكن" .

جاء ذلك فى تصريح أبو فاعور الذى يعد ممثل جنبلاط فى عقب لقائه اليوم الخميس مع رئيس مجلس النواب نبيه برى فى مقر إقامة الأخير .

وقال أبو فاعور "يجب أن يكون هناك تفعيل لعمل مؤسسات مجلس الوزراء والمجلس النيابى، وهذه المبادرة كان سبق وق تحدث حولها الرئيس برى فى الحوار الوطنى وطرحها مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، ويجب على القوى السياسية أن تتجه باتجاه تفعيل عمل مجلس الوزراء دون الوقوف أمام أية مبررات.

وأشار إلى أنه حدث جدال سياسى سابق حول عدد من القضايا التعيينات الأمنية أو غيرها، وهذا الأمر مضى وانقضى، وبالتالى يجب أن يكون هناك بعد الأعياد اتجاه لعقد جلسات لمجلس الوزراء، وجلسات للمجلس النيابى لكى تفعل المؤسسات ولكى يتوقف التعطيل الذى تعانى منه كل مؤسسات الدولة والذى بات ينعكس بشكل كبير على حياة كل المواطنين اللبنانيين".
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مصر 365

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