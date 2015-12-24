اتحاد الكرة يجدد الثقة في لجنة الحكام.. والتحرك لمقاضاة مرتضى منصور

عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري اجتماعا يوم الخميس مع حكام الدوري المصري الممتاز بحضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج وناصر عباس عضوي اللجنة.

وحضر عدد كبير من حكام الدوري المصري الاجتماع الذي شهد توجيه الشكر من الحكام إلى مجلس إدارة الاتحاد على ما قدموه من دعم للمنظومة في الفترة الماضية من معسكرات ودورات تدريبية وصرف المستحقات المتأخرة.

ويستعرض FilGoal.com تفاصيل الاجتماع وطلب جمال علام من الحكام:

جمال علام:

طالب علام الحكام بالتزامهم في إدارة المباريات بجميع المسابقات وكافة الأندية بما فيها كيان نادي الزمالك دون النظر إلى أشخاص حرصا على استمرار إنجاح المسابقات ومراعاة ظروف الدولة والأمن القومي.

واستجاب الحكام لذلك.

واتفق رئيس الاتحاد مع الحكام على عدم إصدار بيانات أو تصريحات إلا من خلال اللجنة الرئيسية مع تفويض الاتحاد لاتخاذ القرارات المناسبة.

وبخصوص المداخلة التي قام بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تم تفويض الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تجديد الثقة

وجدد الاتحاد برئاسة جمال علام الثقة في وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام.

وتم الاتفاق على تفويض اتحاد الكرة بتطبيق لائحة النظام الأساسي للاتحاد واللائحة الخاصة بالأندية طبقا لقانون وزارة الرياضة.

وتم تفويض الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بخصوص ما بدر من رئيس الزمالك.

وأكد الحاضرون على الالتزام الكامل في الفترة المقبلة بما يستوجبه الحث الوطني وعدم إثارة المشاكل حرصا على المصلحة العامة وهيبة الدولة.

وشدد الاتحاد والحكام على مطالبتهم بالمسائلة القانونية والمثول أمام الجهات القضائية للدفاع عن كرامتهم ضد أي تجاوزات ولا أحد فوق القانون.