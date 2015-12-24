إسرائيل تتهم عربيين من مدينة الناصرة بالتواصل مع تنظيم "داعش"

>أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى الشين بيت الخميس أن السلطات الإسرائيلية وجهت التهمة إلى قريبين عربيين من بلدتين قريبتين من مدينة الناصرة شمال البلاد بالتواصل مع تنظيم الدولة الإسلامية والتخطيط لهجوم.

وقال الشين بيت إن محمد حسن (20 عاما) من الرينة وأحمد سعايدة (23 عاما) من أم الغنم، اعتقلا فى نوفمبر الماضى، وأضاف أنهما غادرا إسرائيل إلى تركيا فى مايو، حيث اجتمعا مع عميل من تنظيم الدولة الإسلامية الذى كان يعمل على مساعدتهما بالتسلل عبر الحدود إلى سوريا للالتحاق بالمقاتلين.

ولكن بعدما التقيا فى بلدة حدودية مع لاجئين سوريين أخبروهما عن الرعب الذى عانوه من تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن معاناة أسرتيهما، غيرا رأيهما وقررا العودة إلى إسرائيل، وفقا لبيان الشين بيت، وبعد عودتهما، اشتبه بأن حسن وسعايدة حافظا على اتصالاتهما مع عملاء التنظيم فى الخارج ومؤيديه فى إسرائيل.

وأشار الشين بيت إلى أنه انسجاما مع عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية، عزم المتهمان على تنفيذ هجوم ضد يهود إسرائيليين، وحاول سعايدة شراء بندقية، وأتهم القريبان الخميس بالارتباط مع عملاء أجانب، ومحاولة دخول بلد عدو والتآمر لارتكاب جريمة. كما اتهم سعايدة بجرم حيازة أسلحة.

والخميس أيضا، حكمت محكمة القدس على فلسطينى من القدس الشرقية كان موظفا فى وزارة الصحة الإسرائيلية، بالسجن عامين لمحاولته الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا فى يناير، وفى وقت سابق من الشهر الحالي، اتهم خمسة من سكان الناصرة باقامة صلة مع التنظيم المتطرف.

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