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الجامعة العربية تدين توغل قوة الحكومة التركية فى الأراضى العراقية

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الجامعة العربية تدين توغل قوة الحكومة التركية فى الأراضى العراقية الجامعة العربية تدين توغل قوة الحكومة التركية فى الأراضى العراقية
أعلن السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تدين التركية لتوغل قواتها فى الأراضى العراقية، مشدداً على أن الموقف العربى يقف بكل قوة مع وحدة العراق وسيادته.

وأضاف "بن حلى"، خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، أن الدول العربية تطالب تركيا باحترام سيادة العراق وعدم تكرار التوغل، بالإضافة إلى سحب قواتها بشكل فورى من العراق.

وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن دخول القوات التركية للعراق يزيد من اضطراب المنطقة ويزيد عدم استقرارها.

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مصر 365

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