بالصور: عبدالله السدحان يخضع لعملية جراحية

يرقد حالياً الفنان الكوميدي السعودي عبدالله السدحان في المستشفى بعد خضوعه لجراحة في عينه اليمنى في مركز الحكماء التخصصي للعيون.

وقد قام السدحان عقب العملية بنشر صورة له على حسابه الخاص على "تويتر" وهو مغطى العين وتظهر عليه آثار التعب والإعياء، وغرد قائلاً: "يا حسن الخاتمة".

وشهدت تغريدته تفاعلاً كبيراً من محبيه، داعين له بالشفاء والعافية ومتمنين له الصحة وأن يخرج من المستشفى ليعود لهم كما عاهدوه، وتباينت التعليقات بين تمنيات الشفاء والتساؤلات من النشطاء على صحة السدحان بعد إجرائه للعملية.

وغرد السدحان منذ دقائق ليطمئن جمهوره عليه قائلاً: "عملية إزالة الماء الأبيض في بداياته .. الحمدلله أنا بخير وصحة وعافية شكراً لكم جميعاً".

من جانبها، تتمنى أسرة "سيدتي" الشفاء العاجل للفنان عبدالله السدحان، متمنية من الله أن ينعم عليه بالشفاء العاجل .