Madonna تطالب بإبنها Rocco في المحاكم والأخير يرفضها

وجد كل من المغنية العالمية Madonna وزوجها السابق Guy Ritchie نفسهما في خضم معركة قضائية ضمن المحكمة العليا في مانهاتن يتابعان الدعوى التي أقامتها النجمة ضدّ Ritchie لإجباره على تسليم إبنهما Rocco وانتقاله للعيش معها في نيويورك بعد بلوغه عامه الـ 15.

وقالت مغنية البوب، التي حازت على لقب أفضل مغنية بوب في تاريخ الموسيقى العالمية قبل أشهر، في المحكمة أن إبنها أبلغها أنه يرغب في البقاء مع والده المتزوج من إمرأة أخرى وله ولد منها بالتبني في بريطانيا .



تقارير صحفية تقول أن قاضي الدعوة حسم أمره بالنسبة الى الأب وإبنه، إذ ردّ محامي Guy Ritchie على سؤال طرحه القاضي في حال عمل والد Rocco على منع إبنه من العيش مع أمه، فردّ المحامي: طبعاً منعه. لكن المحكمة بدورها عادت وطلبت من Rocco التحدث أولا الى والدته بهذا الشأن قبل إصدار الحكم.



Madonna وزوجها السابق Guy Ritchie، الذي يصغرها بـ 10 سنوات، قد تواعدا في العام 1989 وأنجبت منه المغنية إبنهما اللذان يتنازعان عليه اليوم في العام 2000 وبعدها تزوجا. Rocco كان الطفل الأول بالنسبة الى Guy والثاني لـ Madonna ، التي كان لديها إبنة من علاقة سابقة .



العلاقة دامت لسنوات بين الزوجين الى أن انفصلا في العام 2008 واختلفا حول تربية Rocco و إبنهما بالتبني David الذي قاما بتبنيه من مالاوي .

والى أن يصدر الحكم بالقضية، يبقى السؤال عن سبب عدم رغبة إبن المغنية العالمية بالعيش معها، لكن يُحكى أن تصرّفات Madonnaالتي شارفت على الستين، وإطلالاتها على المسرح لا تعجب إبنها البعيد كل البعد عن فنها.

مادونا تعترف بانجذابها للرجال الأصغرمنها سنّاً... وهنا السبب